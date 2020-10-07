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07.10.2020 23:17
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Летальная статистика в Москве вернулась к летним показателям. Более 50 пациентов с коронавирусом скончались за сутки

В Москве за последние сутки скончались еще 55 пациентов с коронавирусом. Об этом 7 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с середины июня за 24 часа умерли более 50-ти человек. Общее количество жертв Covid-19 в столице достигло 5497. Накануне сообщалось о 41 умершем.

Петербург конкурирует с Москвой за первое место по смертям от коронавируса в стране. За последние сутки в городе подтвердили еще 30 смертей от COVID-19.

По данным на 7 октября, в Петербурге выявлено 45 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией за весь период распространения, умерли 3137 человек.

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Комментарии (2)

bluxer
Сколько скончалось поцээнтов с прыщом на лбу?
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