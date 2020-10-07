Летальная статистика в Москве вернулась к летним показателям. Более 50 пациентов с коронавирусом скончались за сутки

В Москве за последние сутки скончались еще 55 пациентов с коронавирусом. Об этом 7 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Впервые с середины июня за 24 часа умерли более 50-ти человек. Общее количество жертв Covid-19 в столице достигло 5497. Накануне сообщалось о 41 умершем.



Петербург конкурирует с Москвой за первое место по смертям от коронавируса в стране. За последние сутки в городе подтвердили еще 30 смертей от COVID-19.



По данным на 7 октября, в Петербурге выявлено 45 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией за весь период распространения, умерли 3137 человек.

