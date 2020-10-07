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07.10.2020 10:34
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В Москве коронавирусная статистика падает, а в Петербурге — растет

В Петербурге за сутки выросла статистика по заболевшим коронавирусом с 411 до 456. Тогда как в столице она упала почти на 500 случаев за сутки. Об этом 7 октября пишет ресурс «Стопкоронавирус.рф».

В России за прошедшие сутки выявили 11 115 случаев коронавируса. Новых заболевших нашли во всех регионах страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3229. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 28 993 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 3170 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 45 632.

С начала пандемии в России выявили 1 248 619 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (уже почти 5 миллионов), Индия (6,8 миллиона) и США (7,5 миллиона). При этом большинство заболевших россиян (995 275) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 21 865.

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Комментарии (18)

pregatus
Хм, зашёл в тему поворчать на очередного ковидиота/бота, а их и не видно, красота!

По теме: да, опять кол-во выздоровевших просто 50% от новых случаев, абсолютная, наглая ложь.
260852561
Что характерно, далеко не все ковид-диссиденты прутся через дорогу на красный свет светофора, но ходить без масок в период эпидемии опасным не считают. Боле того, гордятся своим свободолюбием и независимостью от мнения медиков. Их бы в Китай на пару недель, на перевоспитание. Можно и без Китая обойтись, чтобы в городе прекратить безобразие с нарушением масочного режима, но с нашей беззубой городской властью надежда на это слабая. Такое впечатление, что им проще возвращать ковидные отделения в больницах и тратить огромные деньги на модернизацию госпиталя в Ленэкспо, чем жёсткой рукой навести порядок.
Piter Russo
Не останавливаемся на достигнутом, продолжаем не носить маски, не соблюдать дистанцию, гулять по тц
, есть в толпе на фудкортах, а потом идти обниматься к пожилым родственникам.
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