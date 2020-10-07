В Москве коронавирусная статистика падает, а в Петербурге — растет

В Петербурге за сутки выросла статистика по заболевшим коронавирусом с 411 до 456. Тогда как в столице она упала почти на 500 случаев за сутки. Об этом 7 октября пишет ресурс «Стопкоронавирус.рф».

В России за прошедшие сутки выявили 11 115 случаев коронавируса. Новых заболевших нашли во всех регионах страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3229. Петербург держится на второй строчке.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 28 993 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 3170 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 45 632.

