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06.10.2020 23:35
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В Москве скончался еще 41 пациент с COVID-19

В Москве скончался еще 41 пациент с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 5442 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

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