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07.10.2020 23:26
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Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, вышел на свободу. За него заплатили миллион долларов

Под залог в миллион долларов США из тюрьмы отпустили экс-полицейского, обвиняемого в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Он был под стражей с конца мая.

Как сообщают американские СМИ, суд отпустил бывшего полицейского Дерека Шовина, залог внес его адвокат. На свободе он останется минимум до 8 марта 2021 года, когда должны начаться слушания по его делу.

Шовин задержал Флойда 25 мая, наступив ему ногой на шею. Мужчина умер, что спровоцировало волну протестов и беспорядков сначала в Миннесоте, затем по всей Америке, дальше недовольство хлынуло в Европу.

Шовина обвиняют в непредумышленном убийстве. Его коллегам, а всего на месте в вечер смерти Флойда были четверо полицейских, предъявили преступную халатность, пособничество и подстрекательство к убийству.

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Комментарии (1)

veteran78
А чего он под стражей вообще делал ? Там другим место.
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