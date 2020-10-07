Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, вышел на свободу. За него заплатили миллион долларов

Под залог в миллион долларов США из тюрьмы отпустили экс-полицейского, обвиняемого в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Он был под стражей с конца мая.



Как сообщают американские СМИ, суд отпустил бывшего полицейского Дерека Шовина, залог внес его адвокат. На свободе он останется минимум до 8 марта 2021 года, когда должны начаться слушания по его делу.



Шовин задержал Флойда 25 мая, наступив ему ногой на шею. Мужчина умер, что спровоцировало волну протестов и беспорядков сначала в Миннесоте, затем по всей Америке, дальше недовольство хлынуло в Европу.

