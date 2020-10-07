Охваченный огнем на площади перед ТРК «Галерея» человек попал в объективы уличных камер наблюдения. На шее мужчины висел плакат.

На площади в половине пятого 7 октября было многолюдно. Прохожие шли мимо или, в лучшем случае, оборачивались. На помощь поспешили молодые люди, накрывшие горевшего курткой и погасившие пламя.



Мужчина получил ожоги около 50 % тела, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший — 70-летний предприниматель, его офис находится на Лиговском проспекте недалеко от Московского вокзала.

