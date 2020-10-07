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07.10.2020 18:04
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Видеозапись показала, как прохожие реагировали на горящего мужчину в центре Петербурга

Попытка потушить горящего мужчину в Петербурге попала на видео. Прохожие не сразу поспешили ему на помощь.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Охваченный огнем на площади перед ТРК «Галерея» человек попал в объективы уличных камер наблюдения. На шее мужчины висел плакат.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На площади в половине пятого 7 октября было многолюдно. Прохожие шли мимо или, в лучшем случае, оборачивались. На помощь поспешили молодые люди, накрывшие горевшего курткой и погасившие пламя.

Мужчина получил ожоги около 50 % тела, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший — 70-летний предприниматель, его офис находится на Лиговском проспекте недалеко от Московского вокзала.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Brevnault
Поздравил
Wert
Зачем? Чего хотел?
263802691
Это Питер, Детка. Отдельный котел в аду для мужика с мобилой
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