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07.10.2020 17:52
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Пострадавшего в огне у «Галереи» увезли в НИИ имени Джанелидзе. «Фонтанка» узнала о личности горевшего

Пострадавшего в огне у ТРК «Галерея» мужчину бригада скорой увезла в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе.

Как стало известно «Фонтанке», его состояние оценивается как тяжелое.

По данным нашего издания, пострадавший — 71-летний житель Московского района. В двухкомнатной квартире на Типанова он зарегистрирован вместе с дочерью.

Мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП.

Полиция и СК сейчас выясняют причины произошедшего. Пострадавший, как говорят, уже попадал в поле зрения полиции в связи с неадекватным поведением. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в ПНД.

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Комментарии (2)

onotolich
"с офисом в на Лиговском проспекте в километр от места ЧП."
Сами-то читаете, что пишете?
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