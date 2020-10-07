Пострадавшего в огне у «Галереи» увезли в НИИ имени Джанелидзе. «Фонтанка» узнала о личности горевшего

Пострадавшего в огне у ТРК «Галерея» мужчину бригада скорой увезла в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе.



Как стало известно «Фонтанке», его состояние оценивается как тяжелое.



По данным нашего издания, пострадавший — 71-летний житель Московского района. В двухкомнатной квартире на Типанова он зарегистрирован вместе с дочерью.



Мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП.



Полиция и СК сейчас выясняют причины произошедшего. Пострадавший, как говорят, уже попадал в поле зрения полиции в связи с неадекватным поведением. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в ПНД.

