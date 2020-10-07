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07.10.2020 17:13
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У ТРК «Галерея» видели горящего человека

Полиция проверяет информацию о горящем человеке у ТРК «Галерея» 7 октября.

Как сообщает региональное управление МЧС, около 16:50 в службу спасения поступила информация от дома 30 по Лиговскому проспекту. Там видели мужчину, охваченного огнем.

«По прибытии обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела, осматривается 03», — сообщает МЧС.

На место выехали сотрудники полиции и СК.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (9)

kuk-vasyusha
И по любому на фоне истерии ковида!)
sektor7
Факир-иллюзионист.
Наверное не получилось задуманное.
260868031
Долбаные, безмозглые комментаторы....
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