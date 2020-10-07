Серферы рассказали о самочувствии после загрязнения Тихого океана на Камчатке и насчитали 60 пострадавших

«Пострадали около 60 человек — это только из нашего лагеря. Если бы мы сразу пошли к врачам... Но мы не знали, что это такое — проблемы с глазами происходили систематически на протяжении трех недель: сухость, пленка, пелена перед глазами. В течение дня люди ходят с этими ощущениями, а утром после сна все проходит. Сначала мы все списывали на планктон, цветение водорослей. Мы в полном неведении находились. Второго октября, когда мы в последний раз заходили в воду, у одного их ребят сразу начались проблемы со зрением», — рассказала агентству серфингистка Елена.

Не менее 60 серферов, работающие в одной из серф-школ на Халактырском пляже на Камчатке, пострадали в результате загрязнения Тихого океана. Об этом 7 октября они рассказали РИА Новости .

По словам еще одного работника серф-лагеря Алексея, у него диагностировали ожог роговицы. Со ссылкой на врачей он добавил, что врачи пока никаких прогнозов на выздоровление не дают, а также не могут гарантировать, что назначенное лечение поможет избежать последствий и осложнений.

«Я полностью прошел медосмотр, по крови — более-менее результаты, по печени — проблемы, она стала немного увеличена, до этого не была. По глазам — сначала была легкая пелена, она проходила в течение дня. Залез в воду в начале октября, вышел из воды, вытянул руку и не вижу ее, она вся мутная. Прошло только через 4 часа, когда выпил обезболивающее и антигистаминное. В целом сейчас все уже прошло, но сетчатка до сих пор сухая, я каждые 3-4 часа капаю капли в глаза, мажу мазь», — поделился Алексей.

Серферы подчеркнули, что не будут заходить в воду до тех пор, пока власти не предоставят официальные результаты исследования. В связи с этим они решили завершить сезон-2020.

В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося накануне рассказал глава региона Владимир Солодов. На место происшествия отправились криминалисты, такое поручение дал председатель СК РФ.