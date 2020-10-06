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06.10.2020 21:15
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Бастрыкин направит криминалистов на Камчатку из-за гибели морских животных

На Камчатку для выяснения обстоятельств возможной экологической катастрофы направлены криминалисты Следственного комитета Россиив, следует из заявления ведомства, обнародованного 6 октября.

«Перед обсуждением повестки дня Председатель Следственного комитета попросил доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке, где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных. Заслушав доклад, Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб», - говорится в сообщении.

Ранее специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне, передавало агентство «РИА Новости». Отмечалось, что одну из взятых проб передали в Следственный комитет России (СКР) а две другие отправили в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток и в местную лабораторию.

В начале октября местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

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Комментарии (7)

***_555
А что ещё не подождал недельку-другую?
260551481
У Бастрыкина позднее зажигание?
Samal_
сам бы и поехал, пообвыкнуться на будущее
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