Бастрыкин направит криминалистов на Камчатку из-за гибели морских животных
На Камчатку для выяснения обстоятельств возможной экологической катастрофы направлены криминалисты Следственного комитета Россиив, следует из заявления ведомства, обнародованного 6 октября.
Председатель СК России провел оперативное совещание https://t.co/MINY7pudir— Следственный комитет (@sledcom_rf) October 6, 2020
«Перед обсуждением повестки дня Председатель Следственного комитета попросил доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке, где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных. Заслушав доклад, Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб», - говорится в сообщении.
Ранее специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне, передавало агентство «РИА Новости». Отмечалось, что одну из взятых проб передали в Следственный комитет России (СКР) а две другие отправили в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток и в местную лабораторию.
В начале октября местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.