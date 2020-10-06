Как сообщил «Фонтанке» источник в окружении миллиардера, трое россиян, гражданин Украины и Нигерии были освобождены сегодня, 6 октября, благодаря Дерипаске. Их пока перевезли в безопасное место, где оказывают медпомощь, вскоре они поедут по домам. В плену они провели почти полгода, с мая, когда нигерийские пираты напали на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовой корабль Rio Mitong в порту Луба в Экваториальной Гвинее.

Силы дипломатии в Экваториальной Гвинее оказались неприменимы. Заплатить за спасение нескольких моряков пришлось Олегу Дерипаске, он же возвращает их домой.

По словам родственников моряков, их держали в палаточном лагере на берегу Атлантического океана недалеко от Лагоса. Пленников не лечили, практически не кормили, все время над ними издевались. Сами они говорили, что болеют малярией.



Дерипаске тема оказалась близка, его компания РУСАЛ 20 лет работает в Гвинее и Нигерии. Сколько он заплатил, собеседник раскрывать не стал. Супруга одного из освобождённых россиян — а все они родом из Крыма — отметила, что речь идёт о сумме в несколько сотен тысяч долларов.



Попытка выкупить моряков была и летом, но она сорвалась. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что процесс затянулся из-за того, что пираты периодически выдвигали новые ультиматумы.

