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06.10.2020 12:49
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Пираты освободили российских моряков

Захваченные в мае пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены и находятся на территории Нигерии, сообщил 6 октября Российский профессиональный союз моряков со ссылкой на данные посольства РФ в Нигерии.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов «Rio Mitong» и «Djibloho», — говорится в сообщении.

«В настоящее время вызволенные из плена А. Перфильев, В. Нечай и В. Сечин находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в г. Порт-Харкорт, где им перед возвращением на родину предстоит пройти медицинский осмотр. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное», — добавлено в сообщении.

Нападение на научно-исследовательское судно «Djibloho» и грузовое судно «Rio Mitong» произошло в гвинейском порту Луба. По данным Dryad Global, летом российская сторона пыталась передать выкуп за моряков, но попытка сорвалась. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что пираты периодически выдвигали новые ультиматумы, отчего процесс освобождения затянулся.

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Комментарии (1)

RemyMartin
Это потому, что наше могучее государство никогда не бросает своих граждан в беде, а МИД РФ всегда готов протянуть руку помощи россиянам.
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