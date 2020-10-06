Пираты освободили российских моряков

Захваченные в мае пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены и находятся на территории Нигерии, сообщил 6 октября Российский профессиональный союз моряков со ссылкой на данные посольства РФ в Нигерии.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов «Rio Mitong» и «Djibloho», — говорится в сообщении.

«В настоящее время вызволенные из плена А. Перфильев, В. Нечай и В. Сечин находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в г. Порт-Харкорт, где им перед возвращением на родину предстоит пройти медицинский осмотр. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное», — добавлено в сообщении.