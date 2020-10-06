Правительство Италии продлит режим чрезвычайного положения в стране до 31 декабря

Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года. Об этом 6 октября заявил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца.

«Считаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Думаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем», — цитирует министра РИА Новости

Как пишет La Repubblica, основные положения документа, регулирующего ограничительные меры, совет министров планирует обсудить и утвердить вечером 7 октября. В частности, Сперанца заявил о необходимости обязательного ношения масок на улицах.