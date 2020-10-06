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06.10.2020 17:30
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Правительство Италии продлит режим чрезвычайного положения в стране до 31 декабря

Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года. Об этом 6 октября заявил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца.

«Считаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Думаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем», — цитирует министра РИА Новости

Как пишет La Repubblica, основные положения документа, регулирующего ограничительные меры, совет министров планирует обсудить и утвердить вечером 7 октября. В частности, Сперанца заявил о необходимости обязательного ношения масок на улицах.

«У нас не должно быть никаких иллюзий. Мы должны продолжать проявлять осторожность», — призвал Сперанца.

В течение последних 9 недель число заражений в Италии растет, уточняет издание. Более того, если в марте и апреле средний возраст людей, заражённых COVID-19, в Италии был близок к 70 годам, на сегодняшний день он снизился до 41 года. В августе средний возраст составил 31 год.

Режим чрезвычайного положения Италия ввела 31 января на полгода. 31 июля он был продлён до 15 октября. За время пандемии в стране выявлено 327,6 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло более 36 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).

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