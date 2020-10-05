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05.10.2020 13:11
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Полиция установила личность избившего женщину у Смоленского кладбища водителя

Полиция установила личность водителя, руками и ногами избившего женщину у Смоленского кладбища. Его автомобиль объявили в розыск.

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, после публикации видеозаписи в полиции Василеостровского района начали проверку конфликта, а автомобиль «КИА Рио» с госномером К393РК198 занесли в категорию преступного транспорта.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что данные водителя полностью установлены. Его пока не опросили. Сразу после избиения потерпевшая отказалась писать заявление. Ее данные полицейским тоже известны, но телефон отключен. Из больниц телефонограммы о поступлении избитой женщины не поступали.

Вечером 4 октября на Малом проспекте Васильевского острова у входа на Смоленское кладбище остановился автомобиль. Водитель выбросил пассажирку с заднего сиденья на асфальт и нанес ей серию ударов руками и ногами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

Nemcoff
А вчера писали что водитель такси избил пассажку. Теперь вдруг передумали? Где опровержение вчерашнего материала или извинения перед таксистами города?
rumet
Мне показалось, или водитель отпинанной бибики отвесил невменозному существу ровно столько, сколько хватило для лёгкого протрезвления?
Djnyana
Преступника надо найти и обезвредить., пока он ещё кого-нибудь не покусал.
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