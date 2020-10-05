Полиция установила личность избившего женщину у Смоленского кладбища водителя
Полиция установила личность водителя, руками и ногами избившего женщину у Смоленского кладбища. Его автомобиль объявили в розыск.
Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, после публикации видеозаписи в полиции Василеостровского района начали проверку конфликта, а автомобиль «КИА Рио» с госномером К393РК198 занесли в категорию преступного транспорта.
В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что данные водителя полностью установлены. Его пока не опросили. Сразу после избиения потерпевшая отказалась писать заявление. Ее данные полицейским тоже известны, но телефон отключен. Из больниц телефонограммы о поступлении избитой женщины не поступали.
Вечером 4 октября на Малом проспекте Васильевского острова у входа на Смоленское кладбище остановился автомобиль. Водитель выбросил пассажирку с заднего сиденья на асфальт и нанес ей серию ударов руками и ногами.