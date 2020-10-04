Камеры уличного наблюдения сняли неравную драку мужчины и женщины на Васильевском острове в Петербурге. Таксиста разозлило поведение клиентки.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября белый «Фольксваген Поло» с госномером К393РК198 припарковался у входа в Смоленское кладбище на Малом проспекте. Водитель вытащил женщину с заднего сиденья и неласково уложил на асфальт. Попытки опустошить салон от ее вещей встретили активное сопротивление.



Женщина обратилась за помощью к неравнодушному автомобилисту, но даже стороннее вмешательство не уберегло ее здоровье. Явно разозленный сверх меры водитель «Поло» продолжал раздавать тычки. Взвинченная женщина не отступала, пыталась дать сдачи и нашла наконец слабое место оппонента — его машину. Попихав корпус «Фольксвагена», она получила в ответ сильный удар в лицо рукой и по телу — ногой.

