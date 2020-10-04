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04.10.2020 22:05
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В Петербурге таксист при свидетелях и на видео избил женщину

Камеры уличного наблюдения сняли неравную драку мужчины и женщины на Васильевском острове в Петербурге. Таксиста разозлило поведение клиентки.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября белый «Фольксваген Поло» с госномером К393РК198 припарковался у входа в Смоленское кладбище на Малом проспекте. Водитель вытащил женщину с заднего сиденья и неласково уложил на асфальт. Попытки опустошить салон от ее вещей встретили активное сопротивление.

Женщина обратилась за помощью к неравнодушному автомобилисту, но даже стороннее вмешательство не уберегло ее здоровье. Явно разозленный сверх меры водитель «Поло» продолжал раздавать тычки. Взвинченная женщина не отступала, пыталась дать сдачи и нашла наконец слабое место оппонента — его машину. Попихав корпус «Фольксвагена», она получила в ответ сильный удар в лицо рукой и по телу — ногой.

«Фонтанка.ру»

Свидетели — а камеры запечатлели присутствие не менее двух мужчин — помехой не были. Об обращении женщины в полицию и за медицинской помощью пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

hal9000
Деваха молодец..не из робкого десятка..ато все какие то одни нытики...))
Nemcoff
Фонтанка, а откуда информация что этот поло, который на видео киа рио является такси??? И почему сразу пассажирка такси??? На видео только то что мужик дерётся с женщиной. Есть информация из полиции или это додумки автора статьи???
HomerMP
Может быть она неправильно ответила на вопрос «чей Карабах»?
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