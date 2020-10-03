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03.10.2020 12:12
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В Петербург на фоне роста случаев коронавируса приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приехал в Петербург и встретился с губернатором Александром Бегловым, чтобы обсудить медицинскую помощь в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 3 октября.

Мурашко отметил, что Петербург, как крупный мегаполис, наиболее уязвим для вируса. Поэтому основное внимание должно уделяться защите горожан.

«Начиная с весны этого года в Петербург были направлены дополнительные средства для перепрофилирования коек, налажены централизованные поставки аппаратов ИВЛ, оборудования для термометрии. Сейчас в рамках государственных программ идут дополнительные поставки для федеральных учреждений, чтобы обезопасить пациентов, поступающих в медицинские организации на плановую помощь», — сказал министр.

В Петербурге за минувшие сутки резко увеличилось количество новых случаев коронавируса, их насчитали уже 358. Накануне в городе выявили 302 новых случая заболевания, а за день до этого — количество случаев за сутки не превышало трехсот.

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