В Петербург на фоне роста случаев коронавируса приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приехал в Петербург и встретился с губернатором Александром Бегловым, чтобы обсудить медицинскую помощь в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 3 октября.
Мурашко отметил, что Петербург, как крупный мегаполис, наиболее уязвим для вируса. Поэтому основное внимание должно уделяться защите горожан.
«Начиная с весны этого года в Петербург были направлены дополнительные средства для перепрофилирования коек, налажены централизованные поставки аппаратов ИВЛ, оборудования для термометрии. Сейчас в рамках государственных программ идут дополнительные поставки для федеральных учреждений, чтобы обезопасить пациентов, поступающих в медицинские организации на плановую помощь», — сказал министр.
В Петербурге за минувшие сутки резко увеличилось количество новых случаев коронавируса, их насчитали уже 358. Накануне в городе выявили 302 новых случая заболевания, а за день до этого — количество случаев за сутки не превышало трехсот.