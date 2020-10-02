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02.10.2020 19:55
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Вечный огонь вернулся на свое место на Марсовом поле

Специалисты «ПетербургГаза» завершили плановое обновление оборудования, питающего Вечный огонь в центре мемориального комплекса на Марсовом поле. Смонтированы новые надземные газопроводы, заменена конструкция газорегуляторного пункта.

Оборудование запущено в работу. С помощью специального факела пламя Вечного огня перенесено с временной горелки на основное горелочное устройство.

Огонь планово пришлось переносить днем 2 октября.

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Комментарии (1)

Samal_
ну халва всевышнему, а то народ испереживался
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