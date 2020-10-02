FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 18:11
3
Печать

В центре Марсова поля пропал Вечный огонь. Планово

Петербуржцы, гуляющие в предпоследний теплый день на Марсом поле, заметили, что в центре мемориала «Борцам революции» нет Вечного огня. Посты об этом 2 октября около 17.30 появились в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе», пламя не потухло, а было перенесено на время плановых работ по замене газорегуляторного пункта, питающего мемориал.

«На время работ пламя Вечного огня перенесено с постоянной горелки на временную там же, у временной горелки организовано дежурство ответственного персонала», — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ПетербургГаза
Фото: пресс-служба ПетербургГаза
Фото: пресс-служба ПетербургГаза

Когда работы завершатся, то с помощью специального факела огонь вернут с временной горелки на постоянное устройство. В настоящее время монтаж завершен, идут пуско-наладочные работы.

В мае этого года Вечный огонь уже потухал в центре мемориала, правда, тогда это был сознательный жест женщины, которая вылила бутылку газировки на пламя. Таким образом она якобы боролась с болью от возможной потери жилья и болезни, с которой борется.

Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле был зажжён в ноябре 1957 года. Огонь для него был взят из печи Кировского завода. А через 10 лет от пламени был зажжён другой знаменитый Вечный огонь — на Могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
На Марсовом поле Вечного огня быть не должно.
В местах памяти о содатах Великой Отечественной войны, при всём уважении к павшим и нашей памяти огонь нужно убирать. Рано или поздно, к этому придут, т.к. это архаичный символ, поддерживать, который в рабочем и презентабельном виде "вечно" не получится. Лучше убрать в плановом порядке, чем символ начнёт приходить в запустение, а это начнёт случаться.
Karl_Ivanovich
Пора уже это кладбище вывести на кладбище.
Александр Смуров
>Когда работы завершатся,
А когда? Разучились планировать и боятся назвать дату и время окончания работ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний