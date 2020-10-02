В центре Марсова поля пропал Вечный огонь. Планово
Петербуржцы, гуляющие в предпоследний теплый день на Марсом поле, заметили, что в центре мемориала «Борцам революции» нет Вечного огня. Посты об этом 2 октября около 17.30 появились в социальных сетях.
Как рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе», пламя не потухло, а было перенесено на время плановых работ по замене газорегуляторного пункта, питающего мемориал.
«На время работ пламя Вечного огня перенесено с постоянной горелки на временную там же, у временной горелки организовано дежурство ответственного персонала», — сообщили в пресс-службе компании.
Когда работы завершатся, то с помощью специального факела огонь вернут с временной горелки на постоянное устройство. В настоящее время монтаж завершен, идут пуско-наладочные работы.
В мае этого года Вечный огонь уже потухал в центре мемориала, правда, тогда это был сознательный жест женщины, которая вылила бутылку газировки на пламя. Таким образом она якобы боролась с болью от возможной потери жилья и болезни, с которой борется.
Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле был зажжён в ноябре 1957 года. Огонь для него был взят из печи Кировского завода. А через 10 лет от пламени был зажжён другой знаменитый Вечный огонь — на Могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.