Antonim 07 Мая 2020 в 23:32 07 Мая 2020 в 23:32

Я бы посоветовал тем, кто увидит здесь оскорбление чьих либо чувств - не принимайте близко к сердцу, огонь просто символ, который вечный. А вот проблемы у людей, хоть тоже вечны, но сами люди таковыми не являются, а хочется прожить жизнь в человеческих условиях.. Не у каждого есть силы и способности просить помощи.. Те, кто не боится этого и обращает на себя внимание каким либо поступком, в разумных, конечно, пределах - делают это не всегда ради шалости. Огонь как горел, так и будет гореть, а вот семье желаю, чтобы все получилось, просто потому, что очень хочется добра, полноценной, стабильной жизни!