«Пыталась заглушить боль». Полиция Петербурга задержала женщину, потушившую Вечный огонь
Полиция Петербурга нашла женщину, которая накануне затушила Вечный огонь на Марсовом поле жидкостью из бутылки.
По информации «Фонтанки», горожанку, по ее словам, до такого поступка довели проблемы в семье. После задержания 7 мая она рассказала в отделе полиции Центрального района, что «борется за жильё», а младшему из её несовершеннолетних детей вскоре предстоит операция. Вечером в среду женщина поругалась с родными, и, оказавшись около Вечного огня, решила «заглушить боль», вылив на него газировку из бутылки.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Действие заняло не больше нескольких секунд, но успело попасть на видео.