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07.05.2020 21:50
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«Пыталась заглушить боль». Полиция Петербурга задержала женщину, потушившую Вечный огонь

Полиция Петербурга нашла женщину, которая накануне затушила Вечный огонь на Марсовом поле жидкостью из бутылки.

По информации «Фонтанки», горожанку, по ее словам, до такого поступка довели проблемы в семье. После задержания 7 мая она рассказала в отделе полиции Центрального района, что «борется за жильё», а младшему из её несовершеннолетних детей вскоре предстоит операция. Вечером в среду женщина поругалась с родными, и, оказавшись около Вечного огня, решила «заглушить боль», вылив на него газировку из бутылки.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Действие заняло не больше нескольких секунд, но успело попасть на видео.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

Antonim
Я бы посоветовал тем, кто увидит здесь оскорбление чьих либо чувств - не принимайте близко к сердцу, огонь просто символ, который вечный. А вот проблемы у людей, хоть тоже вечны, но сами люди таковыми не являются, а хочется прожить жизнь в человеческих условиях.. Не у каждого есть силы и способности просить помощи.. Те, кто не боится этого и обращает на себя внимание каким либо поступком, в разумных, конечно, пределах - делают это не всегда ради шалости. Огонь как горел, так и будет гореть, а вот семье желаю, чтобы все получилось, просто потому, что очень хочется добра, полноценной, стабильной жизни!
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Boris_93*1
Может за экологию боролась , зачем газ жечь если можно лампочку светодиодную с преподобным огню свечением использовать и спонсора свечения поменять с газпрома на ленэнерго :) Если у "диссидентки" найдётся адвокат - может использовать теорию :)
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