Как следует из записи, операцию по заливке пламени газировкой неизвестная провела неспешно и обстоятельно. Перед подходом к Вечному огню она осмотрелась по сторонам, убедившись в своем одиночестве.

Тушение Вечного огня на Марсовом поле попало на видео. Городская камера видеонаблюдения поймала образ женщины-варвара.

Несмотря на нечеткость изображения, приметы женщины установили. Ей лет пятьдесят, она невысокого роста, была одета в серый спортивный костюм.



Пламегасительный демарш случился в ночь на 6 мая. Полиция, скорее всего, расценит его как осквернение мест захоронения и возбудит уголовное дело по 244-й статье УК.

