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07.05.2020 10:20
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Показываем, как гаснет Вечный огонь на Марсовом поле. Его залили газировкой за несколько секунд

Тушение Вечного огня на Марсовом поле попало на видео. Городская камера видеонаблюдения поймала образ женщины-варвара.

Как следует из записи, операцию по заливке пламени газировкой неизвестная провела неспешно и обстоятельно. Перед подходом к Вечному огню она осмотрелась по сторонам, убедившись в своем одиночестве.

«Фонтанка.ру» 

Несмотря на нечеткость изображения, приметы женщины установили. Ей лет пятьдесят, она невысокого роста, была одета в серый спортивный костюм.

Пламегасительный демарш случился в ночь на 6 мая. Полиция, скорее всего, расценит его как осквернение мест захоронения и возбудит уголовное дело по 244-й статье УК.

За 63-летнюю историю Вечный огонь потухал по меньшей мере четыре раза. В 2003-м реставрировали мемориал, а в 2018 и 2019 годах fontanka.ru/2019/12/04/124/ постаралось хулиганье.

Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле зажгли в ноябре 1957 года. Он на десять лет старше более известного символа — Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

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Комментарии (9)

AGP
Как определили цвет костюма на ч/б кадрах? И, заодно, возраст при таком разрешении камеры? Загадка.
житель города П.
Ну залила и залила... Я не понимаю этот придуманный коммунистами ритуал, не понимаю, почему коммунистам десятилетия спустя пришла мысль, что на месте захоронения жертв февральской революции и всяких партийных деятелей должен постоянно идти газ и гореть огонь... Ну не понимаю.
sektor7
Это предательство идеалов. Залить вражеским символом, а не настоящей русской водой.
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