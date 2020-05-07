Показываем, как гаснет Вечный огонь на Марсовом поле. Его залили газировкой за несколько секунд
Тушение Вечного огня на Марсовом поле попало на видео. Городская камера видеонаблюдения поймала образ женщины-варвара.
Как следует из записи, операцию по заливке пламени газировкой неизвестная провела неспешно и обстоятельно. Перед подходом к Вечному огню она осмотрелась по сторонам, убедившись в своем одиночестве.
«Фонтанка.ру»
Несмотря на нечеткость изображения, приметы женщины установили. Ей лет пятьдесят, она невысокого роста, была одета в серый спортивный костюм.
Пламегасительный демарш случился в ночь на 6 мая. Полиция, скорее всего, расценит его как осквернение мест захоронения и возбудит уголовное дело по 244-й статье УК.
За 63-летнюю историю Вечный огонь потухал по меньшей мере четыре раза. В 2003-м реставрировали мемориал, а в 2018 и 2019 годах fontanka.ru/2019/12/04/124/ постаралось хулиганье.
Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле зажгли в ноябре 1957 года. Он на десять лет старше более известного символа — Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.