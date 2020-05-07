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07.05.2020 08:54
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Странная женщина в сером спортивном костюме потушила Вечный огонь на Марсовом поле. «ПетербургГаз» за 10 минут восстановил его работу

В ночь на 6 мая в центре Петербурга пропал Вечный огонь. Странная картина на Марсовом поле озадачила полицейский патруль.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что Вечный огонь пропал с Марсова поля, поступило в полицию около 4 утра. Полицейский патруль остановил 33-летний житель Петербурга, проходивший мимо.

После того как информация подтвердилась, были подняты записи с камер видеонаблюдения. На них попала странная женщина в сером спортивном костюме, на вид лет 50, которая около 2.40 подошла к Вечному огню и затушила его пока не установленным способом.

«Фонтанке» подтвердили в пресс-службе «ПетербургГаза», что 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено.

Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле был зажжён в ноябре 1957 года. Огонь для него был взят из печи Кировского завода. А через 10 лет от пламени был зажжён другой знаменитый Вечный огонь — на Могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.

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Комментарии (6)

Мишелько
вервольф активизировался....
sektor7
Когда найдут, интересно послушать ее Мнение
lenten
Если огонь революционный, то женщина, видимо, монархистка.
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