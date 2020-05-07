Странная женщина в сером спортивном костюме потушила Вечный огонь на Марсовом поле. «ПетербургГаз» за 10 минут восстановил его работу
В ночь на 6 мая в центре Петербурга пропал Вечный огонь. Странная картина на Марсовом поле озадачила полицейский патруль.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что Вечный огонь пропал с Марсова поля, поступило в полицию около 4 утра. Полицейский патруль остановил 33-летний житель Петербурга, проходивший мимо.
После того как информация подтвердилась, были подняты записи с камер видеонаблюдения. На них попала странная женщина в сером спортивном костюме, на вид лет 50, которая около 2.40 подошла к Вечному огню и затушила его пока не установленным способом.
«Фонтанке» подтвердили в пресс-службе «ПетербургГаза», что 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено.
Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле был зажжён в ноябре 1957 года. Огонь для него был взят из печи Кировского завода. А через 10 лет от пламени был зажжён другой знаменитый Вечный огонь — на Могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.