Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца недели. Ее закрывали после жалоб жителей
Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца этой недели, движение транспорта откроют в ночь с 4 на 5 октября. Об этом 2 октября сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Как уточнили в КРТИ, ремонт участка от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы завершают досрочно. «Благодаря оптимизации производства — выхода на работы в две смены, а также благоприятным погодным условиям, работы по ремонту завершаются с опережением графика на десять дней», — пояснили в ведомстве.
Напомним, Михайловскую дорогу в Парголово закрыли на ремонт 12 сентября. О том, что ремонт запланирован на текущий год, в марте рассказал губернатор Александр Беглов. По его словам, с такой просьбой к нему неоднократно обращались местные жители.