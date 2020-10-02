Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца недели. Ее закрывали после жалоб жителей

Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца этой недели, движение транспорта откроют в ночь с 4 на 5 октября. Об этом 2 октября сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).



Как уточнили в КРТИ, ремонт участка от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы завершают досрочно. «Благодаря оптимизации производства — выхода на работы в две смены, а также благоприятным погодным условиям, работы по ремонту завершаются с опережением графика на десять дней», — пояснили в ведомстве.