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02.10.2020 19:20
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Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца недели. Ее закрывали после жалоб жителей

Ремонт Михайловской дороги в Парголово завершат до конца этой недели, движение транспорта откроют в ночь с 4 на 5 октября. Об этом 2 октября сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как уточнили в КРТИ, ремонт участка от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы завершают досрочно. «Благодаря оптимизации производства — выхода на работы в две смены, а также благоприятным погодным условиям, работы по ремонту завершаются с опережением графика на десять дней», — пояснили в ведомстве.

Напомним, Михайловскую дорогу в Парголово закрыли на ремонт 12 сентября. О том, что ремонт запланирован на текущий год, в марте рассказал губернатор Александр Беглов. По его словам, с такой просьбой к нему неоднократно обращались местные жители.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Да неужели?! Наконец то это направление отремонтировали... Хвала Солнцеликому и его слугам!
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