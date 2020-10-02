Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян по делу о взрыве селитры в порту Бейрута

Власти Ливана попросили задержать двух российских граждан по делу о взрыве селитры в порту Бейрута. Международный ордер на арест запросили у Интерпола.



Дело в государственную прокуратуру передал судья Фади Савван, а та обратилась в Интерпол с просьбой задержать россиян, имена которых не уточняются, пишет 2 октября Национальное агентство новостей Ливана (NNA).



По данным агентства, речь идет о владельце судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, а также о капитане судна.



Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Погибли около 200 человек. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой, якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана.

