Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян по делу о взрыве селитры в порту Бейрута
Власти Ливана попросили задержать двух российских граждан по делу о взрыве селитры в порту Бейрута. Международный ордер на арест запросили у Интерпола.
Дело в государственную прокуратуру передал судья Фади Савван, а та обратилась в Интерпол с просьбой задержать россиян, имена которых не уточняются, пишет 2 октября Национальное агентство новостей Ливана (NNA).
По данным агентства, речь идет о владельце судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, а также о капитане судна.
Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Погибли около 200 человек. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой, якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана.
Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России.
Селитру везли в страну по заказу из Мозамбика. Как рассказал последний капитан судна Борис Прокошев, который попал на Rhosus в 2013 году, при нем судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречушкина. Судно было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора, долгий суд вынудил команду 11 месяцев провести на борту, как утверждает Прокошев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал. Гречушкину уже пришлось отвечать на вопросы следователей на Кипре. Полученную информацию передали в Ливан.