К российскому бизнесмену по следам взрыва в Бейруте пришли кипрские следователи
Бизнесмену родом из России Игорю Гречушкину как владельцу судна, груз с которого взорвался в Бейруте, пришлось отвечать на вопросы следователей на Кипре. Полученную информацию передали в Ливан.
Информацию о допросе вечером 6 августа распространило агентство Reuters. Запрос на Кипр поступил от Интерпола в Бейруте. Служба попросила установить местонахождение владельца судна и задать ему ряд вопросов. Просьбу выполнить удалось, протокол допроса передали в Ливан.
По данным источника агентства, речь идет о 43-летнем российском бизнесмене Игоре Гречушкине, чье имя не впервые всплывает в прессе.
Почти три тысячи аммиачной селитры, которые доставил в Бейрут сухогруз Rhosus, везли в страну по заказу из Мозамбика. Как рассказал последний капитан судна Борис Прокошев, который попал на Rhosus в 2013 году, при нем судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречушкина. Судно было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора, долгий суд вынудил команду 11 месяцев провести на борту, как утверждает Прокошев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал. Опасный груз, селитру, выгрузили в судна на склад, где он вечером 4 августа взорвался. Погибли почти больше сотни человек. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой, якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана.
В качестве поддержки, в Москве и Петербурге поздним вечером 6 августа погасли подсветки на телебашнях.