К российскому бизнесмену по следам взрыва в Бейруте пришли кипрские следователи

Бизнесмену родом из России Игорю Гречушкину как владельцу судна, груз с которого взорвался в Бейруте, пришлось отвечать на вопросы следователей на Кипре. Полученную информацию передали в Ливан.

Информацию о допросе вечером 6 августа распространило агентство Reuters. Запрос на Кипр поступил от Интерпола в Бейруте. Служба попросила установить местонахождение владельца судна и задать ему ряд вопросов. Просьбу выполнить удалось, протокол допроса передали в Ливан.

По данным источника агентства, речь идет о 43-летнем российском бизнесмене Игоре Гречушкине, чье имя не впервые всплывает в прессе.