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07.08.2020 00:21
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К российскому бизнесмену по следам взрыва в Бейруте пришли кипрские следователи

Бизнесмену родом из России Игорю Гречушкину как владельцу судна, груз с которого взорвался в Бейруте, пришлось отвечать на вопросы следователей на Кипре. Полученную информацию передали в Ливан.

Информацию о допросе вечером 6 августа распространило агентство Reuters. Запрос на Кипр поступил от Интерпола в Бейруте. Служба попросила установить местонахождение владельца судна и задать ему ряд вопросов. Просьбу выполнить удалось, протокол допроса передали в Ливан.

По данным источника агентства, речь идет о 43-летнем российском бизнесмене Игоре Гречушкине, чье имя не впервые всплывает в прессе.

Почти три тысячи аммиачной селитры, которые доставил в Бейрут сухогруз Rhosus, везли в страну по заказу из Мозамбика. Как рассказал последний капитан судна Борис Прокошев, который попал на Rhosus в 2013 году, при нем судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречушкина. Судно было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора, долгий суд вынудил команду 11 месяцев провести на борту, как утверждает Прокошев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал. Опасный груз, селитру, выгрузили в судна на склад, где он вечером 4 августа взорвался. Погибли почти больше сотни человек. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой, якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана.

В качестве поддержки, в Москве и Петербурге поздним вечером 6 августа погасли подсветки на телебашнях.

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Комментарии (3)

mynine
Почти три тысячи аммиачной селитры.
...долгий суд вынудил команду 11 месяцев провести на борту, как утверждает Прокошев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал.
Погибли почти больше сотни человек.
...якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении.

У вас там что, ночью редакторы вообще отсутствуют?
Noisymouse
Как-то мутно все СМИ излагают. Хозяин судна и хозяин груза - это чаще всего разные люди. Груз-то чей? Этот бизнесмен в данном случае - и судовладелец, и грузовладелец в одном лице?
anatolk
Заделывали дырку для того чтобы селитру не украли..... Продать за 6 лет ниасилили.....
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