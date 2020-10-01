В Британии запретили пластиковые трубочки, ложечки и ватные палочки

В Великобритании 1 октября вступил в силу запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по вопросам окружающей среды, это решение принято ради сохранения экологии. Каждый год в одной только Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть в итоге оказывается в мировом океане. Теперь эти предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории страны.
«Это ещё один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов (с пяти), сегодня же вступает в силу новая мера», — говорится в заявлении министерства.
Этот запрет реализуется в рамках 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов. Его изначально хотели ввести в апреле, но отложили из-за пандемии коронавируса.