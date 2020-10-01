В Британии запретили пластиковые трубочки, ложечки и ватные палочки

В Великобритании 1 октября вступил в силу запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по вопросам окружающей среды, это решение принято ради сохранения экологии. Каждый год в одной только Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть в итоге оказывается в мировом океане. Теперь эти предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории страны.