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01.10.2020 21:19
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В Британии запретили пластиковые трубочки, ложечки и ватные палочки

В Великобритании 1 октября вступил в силу запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по вопросам окружающей среды, это решение принято ради сохранения экологии. Каждый год в одной только Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть в итоге оказывается в мировом океане. Теперь эти предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории страны.

«Это ещё один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов (с пяти), сегодня же вступает в силу новая мера», — говорится в заявлении министерства.

Этот запрет реализуется в рамках 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов. Его изначально хотели ввести в апреле, но отложили из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Исходя из того, что заводики по их производству там будут закрываться (ну, те, которые не смогут перепрофилироваться), станочки, значитЬ, станут сбывать по бросовым ценам...
Отсюда вопрос - как можно законодательно применить "пластиковые трубочки, ложечки и ватные палочки" для борьбы с коронавирусом?..
vader
Индивидуальные средства защиты дыхания. Изготовляются из полимеров, в простонародье называемых "пластиком".
vader
Как они до сих пор не догадались запретить пластиковые маски? Сколько можно собрать тогда штрафов за нарушение масочного режима!
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