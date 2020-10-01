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01.10.2020 18:08
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Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на парламентских выборах

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» представила в Центризбирком Грузии партийный список к парламентским выборам, которые пройдут в октябре. Первое место в нём занимает 82-летний актёр и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом 1 октября заявила член партии Тина Бокучава.

«Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг. — Прим. ред.) Кикабидзе», — цитирует Тину Бокучава РИА Новости.

Парламентские выборы состоятся в Грузии в последний день октября. Партию «Нацдвижение» ранее возглавлял экс-президент Михаил Саакашвили.

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Комментарии (2)

.........А иначе зачем на земле этой грешной живу....
( из текста песни, Вахтанг Кикабидзе - Грузинская песня).
hal9000
В этом возрасте старики уже как дети...им можно легко лапшу на уши вешать...
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