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01.10.2020 16:42
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24 ноября — «Ипотека и недвижимость — 2020. Актуальное»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Ипотека и недвижимость — 2020. Актуальное»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Что дала программа господдержки ипотеки?
  • Много ли кредитов выдано по программе?
  • Собственные программы банков.
  • Объем сделок по продаже недвижимости с использованием ипотеки.
  • Предварительные итоги года.

К участию в круглом столе приглашаются представители банков, строительных и страховых компаний, агентства недвижимости, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 18.00), elvira@fontanka.ru

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