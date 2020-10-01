01.10.2020 16:42
24 ноября — «Ипотека и недвижимость — 2020. Актуальное»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Ипотека и недвижимость — 2020. Актуальное»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Что дала программа господдержки ипотеки?
- Много ли кредитов выдано по программе?
- Собственные программы банков.
- Объем сделок по продаже недвижимости с использованием ипотеки.
- Предварительные итоги года.
К участию в круглом столе приглашаются представители банков, строительных и страховых компаний, агентства недвижимости, эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 18.00), elvira@fontanka.ru