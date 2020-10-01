Шестилетнего пассажира рейса Анталья — Петербург, вынужденно приземлившегося в Сочи, доставили в больницу

Рейс EO-1834 авиакомпании Pegas Fly, следующий из Антальи в Петербург, приземлился в Пулково без двоих пассажиров. Шестилетнего мальчика и его мать после вынужденной посадки самолета доставили в одну из городских больниц Сочи.

«30 сентября, в 17:24 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет Boeing 767–300, следующий по маршруту «Анталья-Санкт-Петербург» по причине плохого самочувствия одного из пассажиров — ребенка в возрасте 6 лет. Ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу № 4. В 20:49 самолет вылетел в заданном направлении. На борту находилось 272 пассажира», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе международного аэропорта Сочи 30 сентября.