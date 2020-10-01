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01.10.2020 00:09
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Шестилетнего пассажира рейса Анталья — Петербург, вынужденно приземлившегося в Сочи, доставили в больницу

Рейс EO-1834 авиакомпании Pegas Fly, следующий из Антальи в Петербург, приземлился в Пулково без двоих пассажиров. Шестилетнего мальчика и его мать после вынужденной посадки самолета доставили в одну из городских больниц Сочи.

«30 сентября, в 17:24 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет Boeing 767–300, следующий по маршруту «Анталья-Санкт-Петербург» по причине плохого самочувствия одного из пассажиров — ребенка в возрасте 6 лет. Ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу № 4. В 20:49 самолет вылетел в заданном направлении. На борту находилось 272 пассажира», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе международного аэропорта Сочи 30 сентября.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, самолет приземлился в Северной столице в 23:29.

Как раннее писала «Фонтанка», рейс авиакомпании Pegas Fly Анталья — Петербург задержался на три часа, соответствующая информация была отражена на онлайн-табло Пулково. Пассажиры самолета сообщили, что он совершил вынужденную посадку в воздушной гавани Сочи. Причиной тому стало то, что у находящегося на борту ребенка поднялась высокая температура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Свифт
..... надеюсь МИД не будет эстонским, в стиле Лаврова.
Свифт
..... достаточный повод, для эвакуации туристов из Турции, ибо ....
---- Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в фейсбуке видео с картой, на которой зафиксированы перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов.
На 30-секундном ролике видно перемещение самолетов ВВС Турции и Азербайджана в зоне карабахского конфликта. При этом турецкий дистанционный командный пункт E7-T находится недалеко от границ Армении, а истребители F-16 и штурмовики Су-25 летают у восточной границы НКР.
Накануне официальный представитель Минообороны сообщило, что принадлежащий ВВС Турции F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным ведомства, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин.
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