Самолет Анталья – Петербург задерживается на три часа. Очевидцы говорят, у одного из пассажиров поднялась высокая температура
Прибытие самолета, следовавшего из Антальи в Петербург, задерживается на три часа. Пассажиры сообщают об экстренной посадке в Сочи.
Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло городского аэропорта Пулково, рейс EO-1834 авиакомпании Pegas Fly должен был приземлиться в Северной столице в 20:50. Вместо этого его прибытия ожидают в 23:40.
По словам читателя «Фонтанки», этим самолетом летят его родственники. Они ему сообщили, что борт совершил экстренную посадку в Сочи. Причиной якобы стало то, что одному из пассажиров стало плохо — у ребенка поднялась высокая температура.
Получить оперативный комментарий по ситуации у пресс-службы авиакомпании Pegas Fly не удалось.