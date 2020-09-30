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30.09.2020 21:44
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Самолет Анталья – Петербург задерживается на три часа. Очевидцы говорят, у одного из пассажиров поднялась высокая температура

Прибытие самолета, следовавшего из Антальи в Петербург, задерживается на три часа. Пассажиры сообщают об экстренной посадке в Сочи.

Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло городского аэропорта Пулково, рейс EO-1834 авиакомпании Pegas Fly должен был приземлиться в Северной столице в 20:50. Вместо этого его прибытия ожидают в 23:40.

По словам читателя «Фонтанки», этим самолетом летят его родственники. Они ему сообщили, что борт совершил экстренную посадку в Сочи. Причиной якобы стало то, что одному из пассажиров стало плохо — у ребенка поднялась высокая температура.

Получить оперативный комментарий по ситуации у пресс-службы авиакомпании Pegas Fly не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Samal_
советую посмотреть сериальчик "Штамм".
представляю как вели себя пассажиры борта... сбились в хвост и натянули на лица подстилки с подголовников кресел ;)
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