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30.09.2020 18:16
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Баку и Ереван подсчитывают потери друг друга. В Армении говорят о контроле Турцией воздушной наступательной операции Азербайджана

Армянские военные отчитались об уничтожении азербайджанских систем «Смерч» и «Ураган», а в Баку рассказали о выведенной из строя боевой технике противника.

«За последние часы уничтожено еще восемь машин противника: реактивная установка «Ураган», зенитный ракетный комплекс «ОСА», 3 гранатомета БМ-21 «Град», 1 боевая машина пехоты и 2 Д-20», — сообщает 30 сентября Минобороны Азербайджана и прилагает видеодоказательства.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook рапортует об успехах своей страны. Так, армянским военным удалось вывести из строя системы «Смерч» и «Ураган». Он также указывает, что «Азербайджан передал военным силам Турции контроль над наступательной операцией с воздуха».

Армянская сторона и ранее указывала на возможное участие Турции в конфликте, однако в Баку заверили, что поддержка Анкары исключительно моральная.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Оперция "Ихтамнет" по-турецки.
Вежливые люди Эрдогана не такие вежливые, как те, что были выбиты в 2014 году из Мариуполя.
Правда, в 2015 году вежливые люди тоже нагрубили, обстреляв Мариуполь из "Градов".
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