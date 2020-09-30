Баку и Ереван подсчитывают потери друг друга. В Армении говорят о контроле Турцией воздушной наступательной операции Азербайджана
Армянские военные отчитались об уничтожении азербайджанских систем «Смерч» и «Ураган», а в Баку рассказали о выведенной из строя боевой технике противника.
«За последние часы уничтожено еще восемь машин противника: реактивная установка «Ураган», зенитный ракетный комплекс «ОСА», 3 гранатомета БМ-21 «Град», 1 боевая машина пехоты и 2 Д-20», — сообщает 30 сентября Минобороны Азербайджана и прилагает видеодоказательства.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook рапортует об успехах своей страны. Так, армянским военным удалось вывести из строя системы «Смерч» и «Ураган». Он также указывает, что «Азербайджан передал военным силам Турции контроль над наступательной операцией с воздуха».