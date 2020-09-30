Депутата из Комарово арестовали по делу об убийстве жены. Решение принимали в психбольнице

Депутату муниципального образования Комарово Игорю Шокину избрали меру пресечения по делу об убийстве его жены. Выездное заседание прошло 30 сентября в стенах специализированного учреждения.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемого арестовали до 28 ноября. Такое решение принял Зеленогорский районный суд. Заседание было выездным и проводилось в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова.



По мнению следствия, в минувший понедельник «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге» Шокин нанес своей жене не менее 11 ударов в область головы и туловища «предметом, обладающим колюще-режущими свойствами». Затем, считают следователи, он пытался уничтожить следы преступления и скрыться, говорится в сообщении пресс-службы судов.

