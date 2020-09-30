Депутата из Комарово арестовали по делу об убийстве жены. Решение принимали в психбольнице
Депутату муниципального образования Комарово Игорю Шокину избрали меру пресечения по делу об убийстве его жены. Выездное заседание прошло 30 сентября в стенах специализированного учреждения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемого арестовали до 28 ноября. Такое решение принял Зеленогорский районный суд. Заседание было выездным и проводилось в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова.
По мнению следствия, в минувший понедельник «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге» Шокин нанес своей жене не менее 11 ударов в область головы и туловища «предметом, обладающим колюще-режущими свойствами». Затем, считают следователи, он пытался уничтожить следы преступления и скрыться, говорится в сообщении пресс-службы судов.
Шокина задержали днем 28 сентября при весьма необычных обстоятельствах неподалеку от места происшествия. На нем якобы практически не было одежды, лишь роба и триколор, а от полицейских он предположительно отбивался черенком от лопаты, который нашел на соседской даче. Тело его жены с множественными ножевыми ранениями было найдено в принадлежащем им доме на улице Васильева в Комарово.
По некоторым данным, не менее экстравагантно задержанный вел себя во время общения со следователями, после чего его передали под присмотр врачей больницы имени Скворцова-Степанова.
Коллеги супружеской пары, с которыми поговорила «Фонтанка», назвали произошедшее трагедией, а семью — «образцово-показательной».