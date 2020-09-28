Шокировавшая история смерти жительницы тихого поселка на берегу Финского залива в Петербурге, где главный подозреваемый в убийстве — её муж, народный избранник, за день обросла множеством слухов.

«Образцово-показательная семья». Что известно о задержании подозреваемого в убийстве жены депутата из Комарово, и как говорят об этом его коллеги

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Собеседники в правоохранительных органах говорят о проблемах задержанного с алкоголем и его неадекватном состоянии. При этом знакомые семьи хором заявляют, что ее можно назвать «образцово-показательной», а горячительные напитки супруги не позволяли себе даже по праздникам. Коллеги уверяют, что пара подвергалась травле. «Фонтанка» собрала все существующие на данный момент мнения воедино.

Днём 28 сентября следователи прибыли в один из домов на улице Васильева в Комарово, где было найдено тело 60-летней сотрудницы одноименного конно-спортивного клуба Татьяны Шокиной. Как писала «Фонтанка», вскоре в кустах неподалеку по подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали её, якобы раздетого до трусов, 55-летнего мужа, муниципального депутата Игоря Шокина.



Шокин стал мундепом по итогам выборов в 2019 году, в которых участвовал как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что живет и работает в Комарово с 1988 года. Там же встретил супругу Татьяну, с которой прожил в поселке более 30 лет. У них есть сын.





Собеседник «Фонтанки» позже рассказал, что погибшую с множественными ножевыми ранениями нашел как раз друг сына, который по его просьбе приехал проведать семью, так как родные долгое время не отвечали на телефонные звонки. У входной двери ему повстречался сам Шокин. Он, якобы, был завернут в российский флаг. Встреча на пороге была быстрой, после нее владелец дома сбежал прямо в триколоре. В одной из комнат осталось лежать бездыханное тело его супруги.

По словам того же собеседника, предварительно, задержанный сначала нанес своей жене смертельные удары, затем мог пригубить горячительного и еще какое-то время находиться с её телом в доме. Его спугнул внезапный гость. В ходе осмотра места предполагаемого преступления был найден алкоголь. Шокин не был сильно пьян, но пребывал в неадекватном состоянии, сказал собеседник и добавил, что ему могут назначить психиатрическую экспертизу.



Другой собеседник уверяет, что подозреваемого в убийстве мундепа задерживали уже не полуголым. Помимо триколора, на нем была роба, которую он нашел на соседской даче, куда проник после побега с места происшествия. Там же он вооружился черенком от лопаты, и им, якобы, отбивался от полицейских. О произошедшем в доме задержанный не помнит.

Информацию о том, что супружеская пара могла чрезмерно увлекаться крепкими напитками, опровергли все знакомые с ней люди, с которыми удалось поговорить «Фонтанке». Все они также охарактеризовали семью, как образцово-показательную.

Такую оценку коллеге и его супруге, к примеру, дала председатель совета муниципального образования Комарово Анастасия Журавская. «Милейший и добрейший человек. Помогал поселку, занимался краеведением. Очень спокойная семья, не выпивали», — поделилась она, а также отметила, что видимых проблем у Татьяны и Игоря Шокиных в последнее время не наблюдалось.

Депутат того же МО Юрий Куликов назвал случившееся трагедией, а о личности задержанного отозвался положительно. Он рассказал, что Шокин не имел образования, когда-то работал в поселке столяром на местном предприятии и участвовал в строительстве большого числа дачных домов. Потом подался в политику. Относительно возможного пристрастия супругов к горячительному он тоже высказался однозначно, подчеркнув, что пьяными их никогда не видели.



Говоря о произошедшем, Куликов упомянул о травле, которой подвергался Шокин. По его словам, она заключалась в публикации его фотографий и жилья с тенденциозными оценками в Сети. Помимо этого, на мундепа писали «анонимки», в которых говорилось о незаконной перепланировке дачи и о том, что его дом выходит за пределы «красной линии», рассказал Куликов. Эти письма стали поводом для проверки надзорных органов. Об ее итогах ему не известно.

Куликов также предположил, что травля была связана с политической деятельностью Шокина, а осуществлять ее могли бывшие кандидаты в депутаты МО. «Он (Игорь Шокин, - прим. ред.) человек простой. Видимо, оказавшись в политике, не выдержал», — заключил знакомый с ним собеседник «Фонтанки».

Развернутую характеристику паре дала коллега погибшей из конноспортивного клуба Наталья Веклич. По ее словам, с Татьяной Шокиной она проработала 20 лет. «Это образцово-показательная семья. Он провожал и встречал её с работы. Она тихая, у него «золотые руки». Оба не выпивали и не курили. Даже на корпоративах и по праздникам никогда не позволяла себе даже бокала шампанского», — сказала она. Веклич добавила, что не слышала от своей коллеги никаких жалоб на семейную жизнь, а также слов о возможной травле. Однако ей, без подробностей, известно о проблемах семьи с продажей недвижимости.

