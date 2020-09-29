Задержанного по подозрению в убийстве жены петербургского депутата доставили в больницу. Следователя он назвал «исчадием ада»
Задержанного накануне по подозрению в убийстве жены депутата МО Комарово Игоря Шокина доставили в одно из городских медучреждений. Этому предшествовал выходящий за рамки обычного разговор со следователем.
Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, через некоторое время после задержания Шокина передали под присмотр врачей одной из больниц Петербурга. Источник нашего издания сообщил, что причиной тому якобы стало то, что подозреваемый несколько раз бросался на следователя.
Первый выпад задержанного в сторону собеседника сопровождался эмоциональной характеристикой «исчадие ада». Два следующих — без каких-либо слов. В ходе четвертого мундеп обвинил в убийстве самого следователя. На этом терпение последнего закончилось.
Сейчас Шокин находится в ожидании прохождения психиатрической экспертизы. Помимо этого сегодня ему должны избрать меру пресечения. Также стало известно, что он состоял на учете в ПНД.
Петербургская полиция задержала Шокина накануне после обнаружения тела его жены в доме на улице Васильева в Комарово. Мундеп якобы прятался в кустах неподалеку от места происшествия, на нем были роба и российский флаг. Есть также данные, что от полицейских он отбивался черенком от лопаты, который нашел на соседской даче.
По предварительной информации, супруга задержанного погибла в результате нанесения множества ножевых ранений. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Все обстоятельства случившегося предстоит установить следователям.
«Фонтанка» собрала воедино все, что известно о задержании подозреваемого в убийстве жены народного избранника, и поговорила о произошедшем с его коллегами. Последние отозвались об этой семье как об «образцово-показательной».