Задержанного по подозрению в убийстве жены петербургского депутата доставили в больницу. Следователя он назвал «исчадием ада»

Задержанного накануне по подозрению в убийстве жены депутата МО Комарово Игоря Шокина доставили в одно из городских медучреждений. Этому предшествовал выходящий за рамки обычного разговор со следователем.



Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, через некоторое время после задержания Шокина передали под присмотр врачей одной из больниц Петербурга. Источник нашего издания сообщил, что причиной тому якобы стало то, что подозреваемый несколько раз бросался на следователя.



Первый выпад задержанного в сторону собеседника сопровождался эмоциональной характеристикой «исчадие ада». Два следующих — без каких-либо слов. В ходе четвертого мундеп обвинил в убийстве самого следователя. На этом терпение последнего закончилось.

