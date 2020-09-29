По данным нашего издания, около двух часов дня 29 сентября автомобиль Lexus RX200 с госномером Х010ТА178 выехал на перекресток и протаранил ВАЗ-2107, который ударом отбросило на разделительную полосу с пешеходами. Камера уличного наблюдения показывает, что «Жигулям» горел зеленый.

«Фонтанка» публикует запись тяжелой аварии на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Женщина на «Лексусе» уверенно ехала на запрещающий сигнал светофора.

Lexus принадлежит 58-летнему уроженцу Азербайджана, выяснила «Фонтанка». В разговоре с корреспондентом он сообщил, что за рулем в момент ДТП сидела его супруга. 47-летняя женщина вписана в доверенность, уточнил он.

«Она в шоке и не может сейчас сказать, на какой сигнал светофора ехала», — добавил мужчина. По его словам, водителя «Жигулей» вырезали из салона и увезли в больницу в тяжелом состоянии.



«Пока жив», — осторожно сказал владелец «Лексуса».



По информации «Фонтанки», автомобиль неоднократно нарушал ПДД в Петербурге, на нем зарегистрированы множественные штрафы.