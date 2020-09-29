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29.09.2020 15:55
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«Фонтанка» показывает, как женщина на «Лексусе» вылетела под красный на перекресток и протаранила «Жигули»

«Фонтанка» публикует запись тяжелой аварии на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Женщина на «Лексусе» уверенно ехала на запрещающий сигнал светофора.

По данным нашего издания, около двух часов дня 29 сентября автомобиль Lexus RX200 с госномером Х010ТА178 выехал на перекресток и протаранил ВАЗ-2107, который ударом отбросило на разделительную полосу с пешеходами. Камера уличного наблюдения показывает, что «Жигулям» горел зеленый.

«Фонтанка.ру»

Lexus принадлежит 58-летнему уроженцу Азербайджана, выяснила «Фонтанка». В разговоре с корреспондентом он сообщил, что за рулем в момент ДТП сидела его супруга. 47-летняя женщина вписана в доверенность, уточнил он.

«Она в шоке и не может сейчас сказать, на какой сигнал светофора ехала», — добавил мужчина. По его словам, водителя «Жигулей» вырезали из салона и увезли в больницу в тяжелом состоянии.

«Пока жив», — осторожно сказал владелец «Лексуса».

По информации «Фонтанки», автомобиль неоднократно нарушал ПДД в Петербурге, на нем зарегистрированы множественные штрафы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

K_Lutsky
Вообще Лексус же электроникой нашпигован, почему автоматика не сработала и не тормознула даму, вот в чем вопрос...
Pastulat0
//По данным нашего издания, ...... автомобиль Lexus RX200 с госномером Х010ТА178 ....принадлежит 58-летнему уроженцу Азербайджана, выяснила «Фонтанка».//

Странно. Обычно редакция скрывает, или туширует номера с личными данными владельцев таких колесниц (корыт).
А в данном случае вынесено всё на всеобщее обсуждение.

Опять двойные стандарты?
Лично, сомневаюсь.
читатель№1
Отец Анара Аллахверанов (который хабаровский бандит и убийца) 1959 года рождения работал водителем рейсового автобуса. Во вторник рано утром он шел на работу, и, когда переходил дорогу по пешеходному переходу, его сбила машина. Таким образом попустительство со стороны закона и органов, благодаря которому преступники Аллахверановы существовали, обернулось против них же, возможно даже честного отца. Можно жить в чужой стране, плевать на коренное население и законы, покупать конченых сотрудников мвд, пользоваться связями, жить и вести себя как самодовольная свинья, но когда "мера беззакония переполнится", обязательно будет взыскание. В России на то и беспредел, чтобы человек не надеялся на суд мирской, а на высший - он рассудит
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