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29.09.2020 15:04
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На Просвещения после ДТП пришлось резать машину, на площади Конституции работали четыре реанимации

Очевидцы сообщают о двух серьезных ДТП, произошедших в Петербурге днем 29 сентября. После одного из них спасателям пришлось вырезать людей из машины.

На площади Конституции к месту аварии прибыли четыре машины реанимации, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дима. Судя по фото, на пересечении площади и Ленинского проспекта, у заправки Shell, столкнулись как минимум две легковые машины. У одной из машин повреждена передняя часть, вторая уткнулась в поребрик и ограждение на повороте.

По данным телеграм-канала «Мегаполис», в аварии пострадала женщина. В отдел пропаганды УГИБДД информация о ДТП пока не поступала.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Второе ДТП произошло на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева, у дома 43 по Просвещения. Там столкнулись кроссовер и «Жигули», последние практически вытолкнуло на тротуар у трамвайной выделенки.

На месте работают медики и пожарные. «Там что-то лютое, из «Жигулей» вырезали людей, крышу срезали», — пишет в «ДТП и ЧП» очевидица Мари. Информация о произошедшем уточняется.

Фото: «ДТП и ЧП»
Фото: «ДТП и ЧП»
Фото: «ДТП и ЧП»

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Комментарии (1)

SWd
На Просвещения ежегодно происходят десятки однотипных аварий. Постоянный риск вылета машин на остановки.
Спасибо родному ГИБДД, чувствую себя в безопасности.
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