Очевидцы сообщают о двух серьезных ДТП, произошедших в Петербурге днем 29 сентября. После одного из них спасателям пришлось вырезать людей из машины.



На площади Конституции к месту аварии прибыли четыре машины реанимации, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дима. Судя по фото, на пересечении площади и Ленинского проспекта, у заправки Shell, столкнулись как минимум две легковые машины. У одной из машин повреждена передняя часть, вторая уткнулась в поребрик и ограждение на повороте.