На Просвещения после ДТП пришлось резать машину, на площади Конституции работали четыре реанимации
Очевидцы сообщают о двух серьезных ДТП, произошедших в Петербурге днем 29 сентября. После одного из них спасателям пришлось вырезать людей из машины.
На площади Конституции к месту аварии прибыли четыре машины реанимации, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дима. Судя по фото, на пересечении площади и Ленинского проспекта, у заправки Shell, столкнулись как минимум две легковые машины. У одной из машин повреждена передняя часть, вторая уткнулась в поребрик и ограждение на повороте.
По данным телеграм-канала «Мегаполис», в аварии пострадала женщина. В отдел пропаганды УГИБДД информация о ДТП пока не поступала.
Второе ДТП произошло на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева, у дома 43 по Просвещения. Там столкнулись кроссовер и «Жигули», последние практически вытолкнуло на тротуар у трамвайной выделенки.
На месте работают медики и пожарные. «Там что-то лютое, из «Жигулей» вырезали людей, крышу срезали», — пишет в «ДТП и ЧП» очевидица Мари. Информация о произошедшем уточняется.