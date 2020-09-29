Два автобуса столкнулись днем 29 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Авария произошла прямо на остановке общественного транспорта.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на автобусной остановке «Апрельская улица» на проспекте Металлистов, у перекрестка с Апрельской, столкнулись автобус и маршрутка К-28к (обслуживает ООО «Петербургская транспортная компания»). Автобус при этом задел столб.

О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информация об аварии пока не поступала.