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29.09.2020 14:35
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Маршрутка и автобус не поделили остановку на пересечении Металлистов и Апрельской

Два автобуса столкнулись днем 29 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Авария произошла прямо на остановке общественного транспорта.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на автобусной остановке «Апрельская улица» на проспекте Металлистов, у перекрестка с Апрельской, столкнулись автобус и маршрутка К-28к (обслуживает ООО «Петербургская транспортная компания»). Автобус при этом задел столб.

О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информация об аварии пока не поступала.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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