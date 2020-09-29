Минобороны РФ обещает защитить интересы Белоруссии «в любых условиях»

Российские военные готовы обеспечивать безопасность Белоруссии при любых обстоятельствах. Об этом 29 сентября на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.
«Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности Союзного государства в любых условиях», — цитирует его слова «Интерфакс».
Он также напомнил, что Россия и Белоруссия продолжат активное сотрудничество в военной сфере. Только что завершились учения «Славянское братство», уже в октябре планируются еще одни — «Нерушимое братство».
Ранее на том же форуме выступил и Владимир Путин, который заявил, что «отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре».