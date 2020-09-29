Отношения России и Белоруссии имеют «прочный фундамент», чтобы пережить все сложности. Об этом 29 сентября заявил Владимир Путин в приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов двух стран.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства», а также участвуют в деятельности Евразийского экономического союза.



«И сейчас — с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — подчеркнул Путин.