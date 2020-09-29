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29.09.2020 11:47
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Путин: Отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре

Отношения России и Белоруссии имеют «прочный фундамент», чтобы пережить все сложности. Об этом 29 сентября заявил Владимир Путин в приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов двух стран.

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства», а также участвуют в деятельности Евразийского экономического союза.

«И сейчас — с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Россия является главным инвестором для белорусской экономики, а также помогает соседней стране кредитами. Ранее сообщалось о выделении 1,5 млрд долларов на эти цели. Кроме того, Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину «Спутник-V» против коронавируса.

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

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Комментарии (5)

local_
То друзья щедрые,то скупые и коварные партнёры...то опять братья.
***_555
Конечно. Россия платит, Беларусь дружит за деньги.
260642921
А почему бы Путину не наградить Лукашенко каким-нибудь российским орденом "за выдающийся вклад" во что-нибудь? А то какие-то уклончивые общие слова.
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