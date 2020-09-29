Путин: Отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре
Отношения России и Белоруссии имеют «прочный фундамент», чтобы пережить все сложности. Об этом 29 сентября заявил Владимир Путин в приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов двух стран.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства», а также участвуют в деятельности Евразийского экономического союза.
«И сейчас — с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — подчеркнул Путин.
"Не подвержены ни времени, ни конъюнктуре". Путин уверен в крепости российско-белорусских отношений pic.twitter.com/ebmJ2oTEKC— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 29, 2020
Он напомнил, что Россия является главным инвестором для белорусской экономики, а также помогает соседней стране кредитами. Ранее сообщалось о выделении 1,5 млрд долларов на эти цели. Кроме того, Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину «Спутник-V» против коронавируса.