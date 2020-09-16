«Россия получит стабильность финансов нашего партнера». Силуанов рассказал, как и зачем РФ даёт Белоруссии 1,5-миллиардный кредит

Треть суммы, которую в качестве кредита Белоруссии Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), остальное пойдёт из бюджета России. Так РФ получит «стабильность финансов партнёра». Об это сообщил журналистам 16 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов.

Полтора миллиарда долларов будут переведены двумя траншами, первый из которых Минск получит уже в 2020 году, хотя для этого потребуются законодательные поправки. По словам Силуанова, полмиллиона долларов из госбюджета РФ и полмиллиона по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) «с минимальным требованием по программе» уйдут в казну Белоруссии до конца текущего года. Ещё один займ в полмиллиона Россия планирует перевести в 2021-м.