«Россия получит стабильность финансов нашего партнера». Силуанов рассказал, как и зачем РФ даёт Белоруссии 1,5-миллиардный кредит
Треть суммы, которую в качестве кредита Белоруссии Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), остальное пойдёт из бюджета России. Так РФ получит «стабильность финансов партнёра». Об это сообщил журналистам 16 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов.
Полтора миллиарда долларов будут переведены двумя траншами, первый из которых Минск получит уже в 2020 году, хотя для этого потребуются законодательные поправки. По словам Силуанова, полмиллиона долларов из госбюджета РФ и полмиллиона по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) «с минимальным требованием по программе» уйдут в казну Белоруссии до конца текущего года. Ещё один займ в полмиллиона Россия планирует перевести в 2021-м.
Для того, чтобы получить деньги по линии ЕФСР, «будем обращаться к коллегам», уточнил министр.
Цель кредита он охарактеризовал словами: «в целом это антикризисная поддержка». «И в целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около 1 млрд долларов из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом», - цитирует Силуанова «Интерфакс».
Срок предоставления средств, по предварительным данным, составит 10 лет. С Белоруссии возьмут обязательство перед российскими компаниями по поставке энергоресурсов в полном объёме, добавил министр.
«Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, чем этот кредит выгоден России.
В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед EФСР.