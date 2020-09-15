Распишитесь! Госдума предоставила возможность выдать 1,5 млрд долларов Белоруссии

Госдума дала правительству право выдавать в 2020 году госкредиты другим странам вне плана. Известно, кто первый на очереди.



Как уточняет агентство «Прайм» 15 сентября, принятой поправкой от председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова такие кредиты теперь разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Как пояснил накануне сам Макаров, поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан.