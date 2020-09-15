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15.09.2020 14:27
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Распишитесь! Госдума предоставила возможность выдать 1,5 млрд долларов Белоруссии

Госдума дала правительству право выдавать в 2020 году госкредиты другим странам вне плана. Известно, кто первый на очереди.

Как уточняет агентство «Прайм» 15 сентября, принятой поправкой от председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова такие кредиты теперь разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Как пояснил накануне сам Макаров, поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан.

Напомним, что накануне президент Владимир Путин рассказал, что РФ предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Белорусский лидер, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку «в это поствыборное время». А одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская обратилась к россиянам, заявив, что «вашими налогами будут оплачены наши побои».

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Комментарии (13)

victor_k
...За те два жизненно важных секретных военных объекта РФ, которые все знают, и которые находятся в Беларуси, Главстерх мог бы и больше заплатить.

И не в форме кредита.
Жмот.

"Проффесору" Януковичу, не моргнув глазом, отслюнявил 3 млрд зелёных - и никогда больше их обратно не получит.

Политик, однако...
german_5e4d02dc5a4f9
Да уж. Кредитовать падающий режим, это похоже на вывод бабла.
С другой стороны, если пол-России кредитуется по ксерокопии паспорта, то почему бы и Беларусь не кредитнуть. Де-юре Лукашенко там все еще директор.
И опять же, это не раздача слонов, это кредит, который наверняка имеет обеспечение, мы же не знаем, какие активы являются залогом. Учитывая, что большинство жирных предприятий в Белоруссии государственные, это может означать ползучую приватизацию белорусских предприятий российскими госкорпорациями. Что не так уж и рисково, а может даже и выгодно, ибо такой переход собственности всегда дешевле прямой покупки.
Другой вопрос, если батьку уйдут, то вновь прибывшие проевропейские власти попытаются делегитимизировать эту сделку. А вот тут интересно, ибо РФ, потупив взгляд, попросит тогда Тихановскую "вернуть ручку". Те, конечно, скажут, вот у Лукашенко и забирайте. Лондонский суд, Гаага, споры лет на десять. А там собственность - это святое. И новой власти придется с этим считаться.
graail
На Украине такая забота привела к тому , что Янукович со свистом перебазировался в Россию, а денежки пропали в бескрайних степях Украины.
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