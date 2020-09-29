Роспотребнадзор обновил коронавирусные рекомендации для работодателей. В них изменилась одна строчка

Список мер, которые по замыслу регулятора должны помочь в борьбе с коронавирусом, был опубликован на сайте Роспотребнадзора 29 сентября. Он практически идентичен тому, который был актуален в апреле этого года. Исключение в одной строчке — если весной надо было следить, чтобы вернувшиеся из-за рубежа сотрудники две недели не выходили из дома, то теперь бдить за их непоявлением на улице надо, пока они не получат отрицательный тест на ковид.

Мыть руки и мерить температуру, не устраивать корпоративы, есть только в специально отведенном для этого месте. Роспотребнадзор напомнил про свои апрельские рекомендации для работодателей.

В остальном рекомендации те же — разобщить коллектив, посадив людей работать на разных этажах, кабинетах и в разные смены, поставить в офисе антисептики, на входе измерять температуру и отправлять домой всех, у кого она повышенная. Каждые два часа надо все мыть с дезинфектором, особенно дверные ручки, выключатели, перила и места общего пользования — туалеты и столовую. Также стоит каждые два часа проветривать и, при возможности, поставить в помещении рециркуляторы воздуха.



Есть рекомендовано только в столовых, а если таковой нет, то надо выделить для нее помещение. Любые корпоративы и участие подчиненных в каких-то массовых мероприятиях рекомендовано ограничить.



Если кто-то заболел коронавирусом, то его рабочее место надо срочно продезинфицировать и быть готовыми рассказать Роспотребнадзору, с кем человек контактировал.



Коронавирусная статистика по России пополняется новыми случаями активней, чем весной. Последние несколько дней в ней больше 8 тысяч случаев. Всего в стране с начала пандемии 1 167 805 зараженных.

