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29.09.2020 13:23
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Роспотребнадзор обновил коронавирусные рекомендации для работодателей. В них изменилась одна строчка

Работодателям советуют отказаться от корпоративов во время пандемии

Мыть руки и мерить температуру, не устраивать корпоративы, есть только в специально отведенном для этого месте. Роспотребнадзор напомнил про свои апрельские рекомендации для работодателей.

Список мер, которые по замыслу регулятора должны помочь в борьбе с коронавирусом, был опубликован на сайте Роспотребнадзора 29 сентября. Он практически идентичен тому, который был актуален в апреле этого года. Исключение в одной строчке — если весной надо было следить, чтобы вернувшиеся из-за рубежа сотрудники две недели не выходили из дома, то теперь бдить за их непоявлением на улице надо, пока они не получат отрицательный тест на ковид.

В остальном рекомендации те же — разобщить коллектив, посадив людей работать на разных этажах, кабинетах и в разные смены, поставить в офисе антисептики, на входе измерять температуру и отправлять домой всех, у кого она повышенная. Каждые два часа надо все мыть с дезинфектором, особенно дверные ручки, выключатели, перила и места общего пользования — туалеты и столовую. Также стоит каждые два часа проветривать и, при возможности, поставить в помещении рециркуляторы воздуха.

Есть рекомендовано только в столовых, а если таковой нет, то надо выделить для нее помещение. Любые корпоративы и участие подчиненных в каких-то массовых мероприятиях рекомендовано ограничить.

Если кто-то заболел коронавирусом, то его рабочее место надо срочно продезинфицировать и быть готовыми рассказать Роспотребнадзору, с кем человек контактировал.

Коронавирусная статистика по России пополняется новыми случаями активней, чем весной. Последние несколько дней в ней больше 8 тысяч случаев. Всего в стране с начала пандемии 1 167 805 зараженных.

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