В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В Петербурге — более 250 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Накануне в Северной столице зафиксировали 237 заразившихся — уровень заболеваемости продолжает расти. По России второй день подряд более 8 тысяч случаев — 8232.



Заболевших за прошедшие сутки выявили на всей территории России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидерство по ежедневному приросту по-прежнему остается за Москвой с 2300. Петербург же удерживает вторую строчку.

