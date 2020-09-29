В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В Петербурге — более 250 случаев за сутки
За последние сутки в Петербурге выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Накануне в Северной столице зафиксировали 237 заразившихся — уровень заболеваемости продолжает расти. По России второй день подряд более 8 тысяч случаев — 8232.
Заболевших за прошедшие сутки выявили на всей территории России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидерство по ежедневному приросту по-прежнему остается за Москвой с 2300. Петербург же удерживает вторую строчку.
Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последний день на коронавирус удалось обследовать 24390 горожан. Под медицинским наблюдением остаются почти 1300 человек. Общее число заболевших в городе составляет 42 745.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 167 805 случаев COVID-19. По этому показателю РФ смогли обойти только Бразилия (4,7 миллиона), Индия (6,1 миллиона) и США (7,1 миллиона). При этом большинство россиян (952 399) вылечились от коронавируса, а для 20 545 он закончился летальным исходом.
Роспотребнадзор накануне заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России был ожидаемым.