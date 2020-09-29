FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 11:15
3
Печать

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В Петербурге — более 250 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне в Северной столице зафиксировали 237 заразившихся — уровень заболеваемости продолжает расти. По России второй день подряд более 8 тысяч случаев — 8232.

Заболевших за прошедшие сутки выявили на всей территории России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидерство по ежедневному приросту по-прежнему остается за Москвой с 2300. Петербург же удерживает вторую строчку.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последний день на коронавирус удалось обследовать 24390 горожан. Под медицинским наблюдением остаются почти 1300 человек. Общее число заболевших в городе составляет 42 745.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 167 805 случаев COVID-19. По этому показателю РФ смогли обойти только Бразилия (4,7 миллиона), Индия (6,1 миллиона) и США (7,1 миллиона). При этом большинство россиян (952 399) вылечились от коронавируса, а для 20 545 он закончился летальным исходом.

Роспотребнадзор накануне заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России был ожидаемым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

dragvs
Такой большой город, ограничений почти нет, большая часть народа ходит без масок, а результат такой, что цифры держатся мизерные - 0.005%
zhav19
Какие красавцы! Опять почти в 10 раз меньше Мск за день...это все от того что у нас народ неповторимый! Ну или от того, что власти города не очень честны с нами, выбираем! Может все таки кто то задаст им не удобный вопрос про диспропорцию процента смертности?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний