Петербургские археологи нашли в Твери клад
Археологи Тверской экспедиции ИИМК РАН обнаружили клад медных монет XVIII века. Находка была сделана на территории Затьмацского посада — торгово-ремесленного поселения, расположенного через речку Тьмаку от Кремля. Там на протяжении трех месяцев велись охранно-спасательные работы.
Всего в ходе раскопок были выявлены культурные напластования эпохи преимущественно позднего Средневековья и Нового времени — жилые и хозяйственные постройки (исследовано 15), хозяйственные ямы (исследовано более 400) и артефакты. Найдены украшения из медного сплава и стекла, точильные камни, костяные и бронзовые пуговицы, нательные кресты, посуда разного времени и другие предметы, включая монеты из меди и серебра.
Клад, состоявший из 70 медных монет середины XVIII века, был обнаружен под одним из камней стены погреба, на уровне пола.
Как уточняет 28 сентября ИИМК РАН, все находки в настоящее время проходят этап камеральной обработки, а наиболее значимые отданы реставраторам.
Ранее стало известно об итогах работы петербургских археологов в Крыму — там они нашли два дома и улицу римского времени.