FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 23:21
3
Печать

Петербургские археологи нашли в Твери клад

Археологи Тверской экспедиции ИИМК РАН обнаружили клад медных монет XVIII века. Находка была сделана на территории Затьмацского посада — торгово-ремесленного поселения, расположенного через речку Тьмаку от Кремля. Там на протяжении трех месяцев велись охранно-спасательные работы.

Фото: предоставлено ИИМК РАН

Всего в ходе раскопок были выявлены культурные напластования эпохи преимущественно позднего Средневековья и Нового времени — жилые и хозяйственные постройки (исследовано 15), хозяйственные ямы (исследовано более 400) и артефакты. Найдены украшения из медного сплава и стекла, точильные камни, костяные и бронзовые пуговицы, нательные кресты, посуда разного времени и другие предметы, включая монеты из меди и серебра.

Клад, состоявший из 70 медных монет середины XVIII века, был обнаружен под одним из камней стены погреба, на уровне пола.

Фото: предоставлено ИИМК РАН

Как уточняет 28 сентября ИИМК РАН, все находки в настоящее время проходят этап камеральной обработки, а наиболее значимые отданы реставраторам.

Ранее стало известно об итогах работы петербургских археологов в Крыму — там они нашли два дома и улицу римского времени.

Фото: предоставлено ИИМК РАН
Фото: предоставлено ИИМК РАН

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Рабинович у себя в огороде нашел кувшин золотых монет царской чеканки.
В соответствии с законом он честно взял себе 25%, а остальное закопал.
hal9000
Я там закопал а они взяли раскопали..ну ниче нельзя спрятать..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний