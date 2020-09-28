Петербургские учёные нашли два дома и улицу римского времени при раскопках античного города Акры
Во время раскопок древнего города Акры на территории Крыма исследователи Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили улицу и два дома. Постройки относятся к римскому времени.
Как 28 сентября сообщили в пресс-службе института, Акру при участии экспертов из Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований изучают больше 10 лет. В 2020 году к команде присоединились учёные из Севастопольского государственного университета.
В этом сезоне участники экспедиции ехали на место, чтобы изучить затонувшие районы Акры. Однако жилые постройки нашли на суше.
«Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города», — пояснил руководитель поездки, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев.
По его словам, исследовать постройки на земле требовалось особенно тщательно, чтобы «выяснить характер и хронологию культурных напластований». Первые результаты показали, что на суше могло сохраниться больше объектов, чем первоначально предполагали археологи.
Акра — небольшой древнегреческий портовый город у подножия мыса Такиль в Крыму. Поселение существовало с конца VI века до н. э. и, в частности, упоминалось в работах античного историка Страбона и астронома и географа Птолемея.