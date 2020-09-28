Во время раскопок древнего города Акры на территории Крыма исследователи Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили улицу и два дома. Постройки относятся к римскому времени.



Как 28 сентября сообщили в пресс-службе института, Акру при участии экспертов из Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований изучают больше 10 лет. В 2020 году к команде присоединились учёные из Севастопольского государственного университета.



В этом сезоне участники экспедиции ехали на место, чтобы изучить затонувшие районы Акры. Однако жилые постройки нашли на суше.