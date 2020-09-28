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28.09.2020 14:46
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Петербургские учёные нашли два дома и улицу римского времени при раскопках античного города Акры

Во время раскопок древнего города Акры на территории Крыма исследователи Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили улицу и два дома. Постройки относятся к римскому времени.

Как 28 сентября сообщили в пресс-службе института, Акру при участии экспертов из Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований изучают больше 10 лет. В 2020 году к команде присоединились учёные из Севастопольского государственного университета.

В этом сезоне участники экспедиции ехали на место, чтобы изучить затонувшие районы Акры. Однако жилые постройки нашли на суше.

Фото: предоставлено ИИМК РАН

«Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города», — пояснил руководитель поездки, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев.

По его словам, исследовать постройки на земле требовалось особенно тщательно, чтобы «выяснить характер и хронологию культурных напластований». Первые результаты показали, что на суше могло сохраниться больше объектов, чем первоначально предполагали археологи.

Фото: предоставлено ИИМК РАН

Акра — небольшой древнегреческий портовый город у подножия мыса Такиль в Крыму. Поселение существовало с конца VI века до н. э. и, в частности, упоминалось в работах античного историка Страбона и астронома и географа Птолемея.

Фото: предоставлено ИИМК РАН
Фото: предоставлено ИИМК РАН

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