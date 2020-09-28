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28.09.2020 17:50
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Афганистан поддержал Азербайджан в связи с конфликтом в Карабахе

Комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Афганистан встал на сторону Азербайджана.

«Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел, которое было опубликовано на сайте ведомства 28 сентября.

«Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», — отметили в МИД Афганистана.

Ранее об оккупации Нагорного Карабаха Арменией говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. В свою очередь, Ереван заявил, что Анкара вмешивается в конфликт, поддерживая Баку наёмниками.

Подробнее о перспективах войны на Кавказе читайте на «Фонтанке».

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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