Афганистан поддержал Азербайджан в связи с конфликтом в Карабахе

Комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Афганистан встал на сторону Азербайджана.
«Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел, которое было опубликовано на сайте ведомства 28 сентября.
«Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», — отметили в МИД Афганистана.
Ранее об оккупации Нагорного Карабаха Арменией говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. В свою очередь, Ереван заявил, что Анкара вмешивается в конфликт, поддерживая Баку наёмниками.
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Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.