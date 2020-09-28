Афганистан поддержал Азербайджан в связи с конфликтом в Карабахе

Комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Афганистан встал на сторону Азербайджана.

«Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел, которое было опубликовано на сайте ведомства 28 сентября.

«Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», — отметили в МИД Афганистана.



Ранее об оккупации Нагорного Карабаха Арменией говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. В свою очередь, Ереван заявил, что Анкара вмешивается в конфликт, поддерживая Баку наёмниками.