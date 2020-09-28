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28.09.2020 15:57
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Принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу. До этого пара жаловалась на настойчивость папарацци

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл станут героями нового реалити-шоу сервиса потокового вещания Netflix. Об этом 28 сентября сообщает The Sun.

«Они хотят дать людям возможность заглянуть в свою жизнь», — заявил информированный источник газете.

При этом уточняется, что документальный сериал по большей части будет посвящен их занятию филантропией, а не тому, что происходит у них дома за закрытыми дверями.

Информация об участии Гарри и Меган в реалити-шоу резонирует с новостями о недовольстве супругов чрезмерным вниманием журналистов к их личной жизни. Так, минувшим летом они были даже вынуждены обратиться в суд из-за настойчивости папарацци.

Ранее стало известно, что американская компания заключила с супружеской парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в $150 млн. Также сообщалось, что принц и его жена сами примут участие в отдельных проектах и даже появятся на экранах. Однако в каких именно — не уточнялось.

Как ранее писала «Фонтанка», в начале этого года герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, а с весны перестали получать государственные средства и начали жить на две страны — Великобританию и США, во втором случае остановив свой выбор на Калифорнии.

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