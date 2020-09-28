Принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу. До этого пара жаловалась на настойчивость папарацци

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл станут героями нового реалити-шоу сервиса потокового вещания Netflix. Об этом 28 сентября сообщает The Sun.



«Они хотят дать людям возможность заглянуть в свою жизнь», — заявил информированный источник газете.

При этом уточняется, что документальный сериал по большей части будет посвящен их занятию филантропией, а не тому, что происходит у них дома за закрытыми дверями.

Информация об участии Гарри и Меган в реалити-шоу резонирует с новостями о недовольстве супругов чрезмерным вниманием журналистов к их личной жизни. Так, минувшим летом они были даже вынуждены обратиться в суд из-за настойчивости папарацци.