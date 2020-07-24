Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци, которые с помощью дронов сфотографировали их сына

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл обратились в суд с иском против папарацци, которые с помощью дронов сделали фотографии их 14-месячного сына Арчи и продавали их заинтересованным лицам. Об этом 24 июля сообщает Hollywood Reporter.



Как следует из истокового заявления, которое цитирует издание, чтобы заполучить соответствующие снимки, журналисты по три раза в день запускали беспилотники всего в 20 футах (примерно шесть метров, — прим. ред.) над домом семейства.

Кроме того, они пытались сделать кадры с помощью вертолёта, пролетая над их задним двором, а также наблюдали за ними через дыры, проделанные в ограждении.