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24.07.2020 08:45
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци, которые с помощью дронов сфотографировали их сына

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл обратились в суд с иском против папарацци, которые с помощью дронов сделали фотографии их 14-месячного сына Арчи и продавали их заинтересованным лицам. Об этом 24 июля сообщает Hollywood Reporter.

Как следует из истокового заявления, которое цитирует издание, чтобы заполучить соответствующие снимки, журналисты по три раза в день запускали беспилотники всего в 20 футах (примерно шесть метров, — прим. ред.) над домом семейства.

Кроме того, они пытались сделать кадры с помощью вертолёта, пролетая над их задним двором, а также наблюдали за ними через дыры, проделанные в ограждении.

Ответчиками по иску выступают «неустановленные лица». Супруги требуют, чтобы они вернули все незаконные сделанные фотографии и воздержались от нарушения неприкосновенности частной жизни.

В начале этого года Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, а с весны перестали получать государственные средства и начали жить на две страны: Великобританию и США, во втором случае остановив свой выбор на Калифорнии.

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