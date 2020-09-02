Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили посвятить свободное время работе в области киноиндустрии. Первым шагом на пути в Голливуд стало подписание контакта Netflix. Об этом 2 сентября пишет New York Times.



По информации издания, семейная пара зарегистрировала фирму, которая подписала выгодное соглашение с американской компанией. Однако ее название и другие подробности их нового бизнеса пока что не афишируются.

В планах герцога и герцогини Сассекских создание документальных и художественных фильмов, а также сериалов, шоу и детских программ. Согласно условиям контракта, эксклюзивные права на них будут принадлежать Netflix. Не исключено, что Гарри и Меган сами примут участие в съемках отдельных проектов и, возможно, даже появятся в кадре.