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02.09.2020 21:58
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Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили посвятить свободное время работе в области киноиндустрии. Первым шагом на пути в Голливуд стало подписание контакта Netflix. Об этом 2 сентября пишет New York Times.

По информации издания, семейная пара зарегистрировала фирму, которая подписала выгодное соглашение с американской компанией. Однако ее название и другие подробности их нового бизнеса пока что не афишируются.

В планах герцога и герцогини Сассекских создание документальных и художественных фильмов, а также сериалов, шоу и детских программ. Согласно условиям контракта, эксклюзивные права на них будут принадлежать Netflix. Не исключено, что Гарри и Меган сами примут участие в съемках отдельных проектов и, возможно, даже появятся в кадре.

На каких условиях сторонами было достигнута договоренность о сотрудничестве — не уточняется. Кроме того, известно, что принц и его супруга активно вели переговоры и с другими «гигантами» киноиндустрии, например, такими, как Disney и Apple.

В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, а с весны перестали получать государственные средства и начали жить на две страны: Великобританию и США, во втором случае остановив свой выбор на Калифорнии. Несмотря на изменения в их жизни, они все равно притягивают к себе журналистов, которые пытаются сделать эксклюзивные кадры. В отдельных случаях запредельная настойчивость папарацци становится поводом для обращения в суд.

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