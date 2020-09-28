Четыре адвоката и сам Ефремов. В апелляционной жалобе актер раскаивается, защитники просят колонию покомфортней
Актер Михаил Ефремов лично обжаловал приговор, которым его на 8 лет отправили в колонию. Расширенная жалоба пришла и от опального Эльмана Пашаева.
Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда 28 сентября, к ним поступили апелляционные жалобы от самого Ефремова, а также от его бывших адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Жалуется и сожительница погибшего водителя.
Сам Ефремов написал, что виноват и раскаивается, просит приговор смягчить. Свое поведение на время судебного следствия объясняет давлением адвоката.
Уже бывший защитник актера Пашаев пишет, что выводы в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам, указывает на «недопустимость доказательств» и нарушение уголовно-процессуального законодательства, просит отменить приговор суда и вернуть дело прокурору. Шаргородская просит смягчить приговор, правда, не считает нужным актера освободить — по ее мнению, Ефремова надо отправить в колонию-поселение.
Адвокат любовницы погибшего, Ирины Стерховой, жалуется, что судом повторно не было рассмотрено ходатайство о признании женщины потерпевшей, «что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора». Защитник просит отменить приговор и слушать дело заново.
Стерхову не стали признавать потерпевшей, так как у погибшего Захарова была жена. Фактически же, утверждала женщина, жил он с ней, а с супругой отношения не поддерживал больше 20 лет. Уже после приговора стало известно, что незадолго до смерти мужа Захарова подала документы на развод.
Ранее апелляционные жалобы на приговор подали два новых адвоката Ефремова — Владимир Васильев и Петр Хархорин. Оба просят для подзащитного свободы.
Все жалобы, если они будут приняты к рассмотрению, судья изучит на одном заседании.
Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в начале июня этого года. Пьяный актер врезался в грузовик Сергея Захарова, мужчина погиб в больнице на следующий день.