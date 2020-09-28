Четыре адвоката и сам Ефремов. В апелляционной жалобе актер раскаивается, защитники просят колонию покомфортней

Актер Михаил Ефремов лично обжаловал приговор, которым его на 8 лет отправили в колонию. Расширенная жалоба пришла и от опального Эльмана Пашаева.



Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда 28 сентября, к ним поступили апелляционные жалобы от самого Ефремова, а также от его бывших адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Жалуется и сожительница погибшего водителя.



Сам Ефремов написал, что виноват и раскаивается, просит приговор смягчить. Свое поведение на время судебного следствия объясняет давлением адвоката.

