Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит об условном сроке для актера

Просьба о замене реального наказания для Михаила Ефремова на условный срок основана на букве закона, а для примирения сторон рассматриваются все возможные варианты. Посыл из апелляционной жалобы на приговор Ефремову его новый адвокат Владимир Васильев расшифровал в коротком разговоре с ТАСС 20 сентября. Он отметил, что просить о замене реального лишения свободы на условный срок позволяет закон. «Условный срок - это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», - заявил Васильев и отметил, что Ефремов признал вину, что считается смягчающим обстоятельством.

Он также сообщил, что рассматриваются все варианты для примирения сторон, в том числе выплата компенсации. Жалоба адвоката на приговор поступила в Пресненский районный суд Москвы два дня назад.

Во время процесса, по итогу которого Ефремова приговорили к восьми годам колонии, актер отвечал, что не может признать вину, так как ничего не помнит, хотя еще на досудебной стадии следствия раскаивался и записывал видео с извинениями. В суде его интересы представлял Эльман Пашаев, ближе к приговору актер отказался от его услуг, но потом передумал. Окончательно отношения прекратились после вынесения приговора. Пашаева в итоге лишили адвокатского статуса, это не первый подобный раз в его карьере. Адвокат потерпевших Александр Добровинский также в глазах коллег «сухим» из этого дела не выбрался. Рассмотрение его дисциплинарного дела отложено по его же ходатайству.



Тем временем, Ефремов в камере развлекает себя перепиской с поклонниками и мечтами о тюремном театре. Его приговорили за пьяное ДТП в начале лета этого года. Погиб курьер Сергей Захаров.

