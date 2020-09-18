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18.09.2020 13:06
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Адвокат Ефремова обжаловал приговор. Актер просит наказать его условно

Апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову поступила в Пресненский районный суд Москвы. Интересы осужденного представляет Владимир Васильев.

О поступлении жалобы сообщает пресс-служба суда 18 сентября. Защитник просит смягчить приговор и считать наказание условным. Дата рассмотрения пока не назначена.

Кроме Васильева, на приговор ранее подали жалобы предыдущий адвокат актера Эльман Пашаев и представитель лизинговой компании, которой принадлежит угодившая в ДТП машина.

Теперь интересы Ефремова теперь будет представлять адвокат, а также многократный чемпион России, Европы и мира по армрестлингу Роман Филиппов.

Актер за смертельное ДТП в начале июня этого года приговорен к восьми годам колонии. Сейчас он в СИЗО, ведет переписку с поклонниками и задумывается о создании в России тюремного театра.

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